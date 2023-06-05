حبس 10 متهمين سرقوا تاجر عملة في الخليفة 4 أيام

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس 10 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة تاجر عملة في منطقة الخليفة، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبي واقعة سرقة أحد الأشخاص بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى من قبل شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم، حيث أقر بسابقة تعرفه على مجموعة من الأشخاص من خلال إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واتفاقه مع أحدهم عبر تطبيق "الواتس أب" على التقابل بمحل البلاغ لاستبدال مبلغ مالي للعملة الأجنبية، ولدى وصوله للمكان المُتفق عليه فوجئ بشخصين مجهولين قاما بفتح أبواب السيارة قيادته ، واستولوا منه على حقيبة تحـــوى على المبلغ المالي المُشار إليه ولاذا بالفـرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (10أشخاص - "ثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول")، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (3 أسلحة بيضاء – 2 مركبة "توك توك" – طبنجة صوت)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام المضبوطات بحيازتهم ، وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين راغبي استبدال العملات المالية المحلية للعملات الأجنبية على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية ، وباستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة.