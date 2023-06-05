الفن حياة.. فنان تشكيلي يحول منزل صديقه إلى متحف مفتوح في المعادي (فيديو)

حوّل فنان تشكيلي؛ منزل صديقه إلى متحف مفتوح ضم عددًا كبيرًا من اللوحات الفنية التي أثارت إعجاب الزائرين الذين توافدوا على مدار يومين للاستمتاع بالفنون التي شاهدوها.

ووجه ياسين محمد، 28 سنة، دعوة عامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لزيارة المنزل، مطلع الأسبوع الجاري، لمشاهدة رسوماته التي حوّلت المنزل إلى متحف مفتوح، مؤكدًا أنه يرسم كل ما يشعر به، سواء كانت هذه المشاعر إيجابيه أو سلبية.

وبعد توجيه الدعوة عبر «فيسبوك»، عاود الشاب نشر فيديو جديد على صفحته، يُظهر أعدادًا من الزوار تتوافد على المنزل لمشاهدة إبداعاته الفنية، مُعلقًا عليه «النهاردة كان أجمل يوم في حياتي».

على الرغم من إبداعات «ياسين» إلا أنه لم يدرس في أيًا من كليات الفنون، ولم يُكمل دراسته بعد المرحلة الإعدادية ـ وفقما يقول لـ الدستور ـ لكن الرسم بالنسبة له هواية منذ السادسة من عمره، وظلت تؤنس وحدته التي عانى منها قبل أن يدعوه صديقه الفنان علي شوقي، للعيش معه في بيته بمنقطة المعادي، مؤكدًا له أن المنزل يضم مرسمًا يُمكنه استخدامه في إخراج إبداعاته.

ومنذ 5 سنوات يعيش الفنان التشكيلي رفقة صديقه الوفي.. بات المُناخ مهيئًا للمزيد من الإبداع هُنا، وأصبح يُعالج مشاكله بالرسوم ـ كما يقول «ياسين» ـ فصديقه يُهيئ له الظروف كلها للأفضل، حتى أنه جعله يسمع موسيقى مختلفة.

ولا شئ يُشبع هذي الروح سوى راحتها مع لوحاتها التي تُلامسها يد الشاب ياسين، ومعها الأحلام الباحثة أن تُصبح واقعًا ذات يوم.. «أحلامي أن يكون لدي بيت كبير للفن، يضم أنشطة مختلفة، ومساحة للفنانين ليُعبِروا عن أنفسهم بحرية، ومن أحلامي أن أُسافر بلادًا كثيرة، لأرسم عنها»