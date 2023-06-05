الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مرسى مطروح: رفع كفاءة شواطئ جزيرة روميل في باب البحر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، على مواصلة سرعة إنهاء رفع كفاءة الشواطئ لتتجمل وتكون في أبهى صورها لاستقبال المصطافين ومحبي وزائري المدينة، طبقاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال “عبد المجيد” إن أعمال تمهيد وتسوية الرمال بالشواطئ مستمرة للاستعداد لموسم الصيف، حيث يتم العمل في جزيرة روميل بمنطقة الفيروز بباب البحر بالكورنيش الشرقي، وتم الانتهاء من شواطئ بالأبيض والليدو ومطروح العام وجاري العمل في باقي الشواطئ، ضمن جهود مجلس المدينة وأجهزته الميدانية اليومية لظهورها بالمظهر الحضاري والسياحي.

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال (النظافة، التشجير، الحملة الميكانيكية، الشواطئ، تحسين البيئة) بالإضافة إلى استمرار رفع المخلفات بجميع أنواعها من على الشواطئ، وإزالة جميع أنواع الحشائش على طول الكورنيش الشرقي والغربي وري وزراعة نباتات الزينة، ورفع كفاءة المساحات الخضراء بدءًا من ميدان كليوباترا حتى طريق القصر عجيبة، وقص وتهذيب أشجار ونخيل الزينة، وذلك ضمن جهود إدارة التشجير بمتابعة من نواب رئيس المدينة.

كما تابع رئيس المدينة جهود جهاز النظافة وحي الزيتون والقري المطلة علي كورنيش الابيض وهي أم الرخم والقصر برفع معدلات النظافة ورفع كفاءة كافة المداخل للمتجه لكورنيش وشواطئ الأبيض بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية لتوفير المعدات والسيارات اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة رفع كفاءة الشواطئ والمناطق السياحية المطلة علي طول الكورنيش.

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اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المساحات الخضراء المظهر الحضاري المناطق السياحية رفع كفاءة الشواطئ زراعة نباتات الزينة محافظ مطروح

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