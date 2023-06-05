رئيس جامعة قناة السويس يكشف تفاصيل تنفيذ المشروع المُتكامل لتطوير الحرم الجامعي

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قرارا بتكليف الإدارة العامة للشئون الهندسية بالإسراع في تنفيذ المشروع المُتكامل لتطوير الحرم الجامعي ، لافتاً إلى أن الجامعة تسير فى خطى ثابتة نحو تنفيذ خطة أعمال البناء والتوسع بمباني الكليات خلال فترة الصيف، وذلك ضمن مشروع تطوير الحرم الجامعي.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الجامعة صباح اليوم الأحد الموافق 4 يونيو - بالحرم الجامعي ؛ لمتابعة أعمال التطوير ودراسة خطط رفع الكفاءة بالجامعة والطرق والمحاور الرئيسية.

رافق رئيس الجامعة فى جولته، الأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد، واللواء سيد ندا مدير إدارة الأمن الجامعي، والأستاذ محمد نبيل بمكتب رئيس الجامعة، والأستاذ مجدي خلاف مدير المراسم والعلاقات العامة بمكتب رئيس الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة بوضع خطة تطوير متكاملة تستند علي أسس علمية، ووفق إستراتيجية التطوير المستمرة بالجامعة، لتطوير كافة الخدمات ومتطلبات الطلاب بالحرم الجامعي .

وأكد أن الجامعة ستعمل على إعادة التنسيق الجمالي، وتجهيز عدد من المساحات الخضراء والحدائق بالشكل الذي يراعي فيها البعد الجمالي والحضاري، لتكون أماكن مميزة للانتظار ومناخ مناسب لاستذكار الطلاب في إطار توجه الجامعة لتطبيق منظومة الحرم الجامعي الذكي.

وأفاد " مندور " أن الحرم الجامعي يشهد الآن أعمال تطوير الموقع العام والطرق بالجامعة ؛ لتغيير البردورات، بداية من مدخل الجامعة حتى قاعة المؤتمرات ومبنى إدارة الجامعة وحول النوافير ومسطح النجمة مع تركيب مشايات جديدة، وتوسعة طريق الخروج أمام مبنى شئون العاملين، لعلاج تكدس السيارات أثناء خروج الموظفين مع عمل مشروعات ذات شكل جمالي حول المسطحات الخضراء، واستكمال النجيلة بالإضافة إلى مراجعة شبكات الإنارة فى موقع الأعمال ، وشدد رئيس الجامعة على أن يتم إنجاز جميع الأعمال بكفاءة وجودة عالية .

جدير بالذكر أن فريق العمل الذي أشرف على تنفيذ أعمال التطوير بالإدارة العامة للشئون الهندسية بإشراف عام المهندسة هبة إمام مدير عام الادارة يضم المهندسين محمد سعد ، أمل شكرى ، إيمان جمعة ، نرمين يوسف ، نجلاء البعلي.