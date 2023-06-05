الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يترأس اللجنة العليا لاختيار المتقدمين للوظائف القيادية

محافظ قنا
محافظ قنا

ترأس اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا لاختيار المتقدمين للوظائف القيادية ، والتي ضمت في عضويتها كلا من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وناجي صلاح الدين مدير عام مديرية التنظيم والادارة ، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم و حمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبو المجد مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية ، و أحمد عطية مدير ادارة الموارد البشرية

أوضح المحافظ، أن اللجنة اجتمعت لتقييم آداء كل من مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة ومدير عام إدارة قنا التعليمية ، عن فترة ولايتهما المنقضية، مدى أحقيتهما في تجديد الثقة في كل منهما للإستمرار في شغل المنصب لفترة جديدة، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء اللجنة أشادوا بآدائهما وجهودهما ، وتم الاتفاق على تجديد الثقة في كل منهما.
وأضاف الداودى أن المحافظة تسعى دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

اجتماع اللجنة العليا اجتماع اللجنة إدارة الموارد البشرية اشرف الداودي الإدارة العام الإدارة العا

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للفنان حسام داغر بعد نقله للرعاية المركزة

جهود لكشف لغز العثور على جثة شاب بالشارع فى الشروق

اعتزال "إبراهيموفيتش".. أسطورة حافلة بالخصومات الكروية والتصريحات العدائية (تقرير)

وفاة الملحن الشاب محمد النادى

إصابة 3 إثر تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى فى أسوان

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس

الجامعة العربية تدين جريمة الإهمال الطبى من قبل الاحتلال بحق الأسير دقة