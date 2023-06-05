الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صرف 2.8 مليون جنية إعانات ومساعدات لغير القادرين خلال 6 أشهر في مطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح، على  استمرار مد يد العون للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية والتيسير عليهم  ومراعاة الحالة الإنسانية والصحية ، مع تقديم الخدمات المناسبة لهم. 

 وأوضح محافظ مطروح ، أنه خلال 6 أشهر الماضية تم صرف إعانات ومساعدات  بإجمالي مبلغ  2.8  مليون جنيه، كمساعدات للمواطنين من غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية من أصحاب الحالات الإنسانية، والصحية والمعيشية الصعبة  بلغ عددهم 52.984  ألف حالة من المواطنين. 

وأوضح محافظ مطروح أن  تنوعت  الحالات ما بين علاج على نفقة المحافظة، ومساعدات علاج شهري، ومساعدات عينية وإعانات مادية  للفئات الأولى بالرعاية وغيرها من الإعانات والمساعدات، وذلك بعد التأكد من حالاتهم وإجراء البحوث الإجتماعية والمعاينات على الطبيعة  للتأكد من أحقيتهم ووصول الدعم لمستحقيه.

وأشار محافظ مطروح ، إلى الحرص على المتابعة اليومية لكافة شكاوى المواطنين والعمل على تلبيتها في ضوء الإمكانيات المتاحة ومد يد العون دائمًا لغير القادرين والتيسير عليهم، وذلك في إطار ما تبذله الدولة من جهود للتخفيف من أعباء المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم. 

ولفت إلى استمرار جهود المحافظة، في مساندة  الفئات الغير القادرين من أبناء المحافظة، خاصة الحالات الإنسانية الملحة مع الترحيب وتثمين  كافة مشاركات  مؤسسات  المجتمع المدني  بالتعاون  مع جهود المحافظة  للتخفيف عن كاهل المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم

الأسر الأولى بالرعاية الامكانيات المتاحة الحالات الإنسانية توفير حياة كريمة صرف إعانات شكاوى المواطنين لأسر الأكثر احتياجا مؤسسات المجتمع المدني محافظ مطروح

الأكثر قراءة

محافظ سوهاج يلتقى وفد وزارة النقل لمراجعة خط سير القطار السريع

رئيس مرسى مطروح: رفع كفاءة شواطئ جزيرة روميل في باب البحر

المشدد 10 سنوات لصاحب محل للاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن مصروفات المدارس الخاصة

كريم بنزيما يوقع عقود انتقاله إلى اتحاد جدة السعودى حتى 2025

"كسرت دماغها بالشومة".. اعترافات قاتل شقيقته بسبب الميراث بأطفيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس