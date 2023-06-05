الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 10 سنوات لصاحب محل للاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض إبراهيم خليفة رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب محل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار سمير علي شرباش، والمستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 1747 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الجمرك ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الجمرك يفيد بضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضط وتفتيش المتهم " ر.ع.ج" صاحب محل هواتف، تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 20 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
كما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي، أن القطع المضبوطة تحوي علي مخدر الحشيش وزنت 410.18 جرام، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

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