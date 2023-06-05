الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس شعبة التعدين: مصر كانت تستورد الغاز الطبيعى بكميات كبيرة جدًا بعد 2011

المهندس صبري الشرقاوي
المهندس صبري الشرقاوي

تحدث المهندس صبري الشرقاوي، رئيس شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين، عن تنمية قطاع البترول في مصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة، مؤكداً أن القطاع شهد تطورا ملحوظا.

وقال «الشرقاوي»، خلال لقائه عبر القناة الأولى، اليوم، إن مصر كان لديها اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات البترولية ونقص في الأخرى حتى عام 2010، فضلاً عن احتياطي الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعب،  مؤكداً أن هذا الأمر مناسبا جدا بالنسبة لمصر.

وأشار إلى أنه بعد أحداث 2011 تغيرت الأمور الأمنية، قائلاً: "المستثمر كان يخشى على استثماراته لأنه ميعرفش مصير البلد"، وهو ما جعل المستثمرين يحجمون عن ضخ استثمارات في مصر، موضحاً أن حجم الاستثمارات في مصر من 2011 حتى 2014، البترولية كانت صفرا، مما أدى إلى زيادة الديون حتى 6.3 مليار دولار.

وعن الغاز الطبيعي، أكد رئيس شعبة البترول والتعدين أن مصر كانت تستورد الغاز الطبيعي بكميات كبيرة جدا بعد أحداث 2011 بعدما كانت تصدره، قائلًا: "لو استمر الاستيراد من الخارج لدفعنا 5 أو 6 أضعاف قيمة الغاز الطبيعي التي كنا ندفعها قبل ذلك، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية"، موضحًا أن مشروعات الغاز الطبيعي استمر الانتقال فيها من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة الإنتاج من 5 إلى 7 سنوات، وكان حقل ظهر يمثل نقلة نوعية كبيرة.

وعن المشروعات التنموية، أوضح رئيس شعبة البترول والتعدين: «نفذنا أكثر من 32 مشروعا لتنمية حقول البترول، مقارنة بما كان عليه الوضع في الماضي»، قائلاً: «كنت أشاهد طوابير أنابيب البوتاجاز في الصعيد وهي تصل إلى 1000 شخص ويزيد، وهناك بلدان أخرى قد يقف المواطن فيها ساعة ونصف الساعة للحصول على بنزين للسيارة، ولو استمر الوضع في مصر كما كان عليه الحال ما بين عامي 2011 و2014 لأصبح الوضع أسوأ".

الأكثر قراءة

محافظ سوهاج يلتقى وفد وزارة النقل لمراجعة خط سير القطار السريع

رئيس مرسى مطروح: رفع كفاءة شواطئ جزيرة روميل في باب البحر

وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن مصروفات المدارس الخاصة

المشدد 10 سنوات لصاحب محل للاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

"كسرت دماغها بالشومة".. اعترافات قاتل شقيقته بسبب الميراث بأطفيح

كريم بنزيما يوقع عقود انتقاله إلى اتحاد جدة السعودى حتى 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس