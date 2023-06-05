محافظ سوهاج يلتقى وفد وزارة النقل لمراجعة خط سير القطار السريع

التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، وفد وزارة النقل برئاسة اللواء أشرف عبدالعزيز مدير هيئة الأنفاق والمشرف على مشروع القطار السريع.

تناول اللقاء نتائج الاجتماع الموسع الذى تم بين وفد وزارة النقل، ومسئولي الجهات المختصة لمراجعة خط السير المحدد للقطار السريع، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مع شبكات البنية التحتية أو المنشآت أو المشروعات المستقبلية، مع تحقيق التنسيق الكامل بين مختلف الجهات لضمان عدم وجود أى تعارضات في مسار المشروع القومي للقطار السريع .

وأكد محافظ سوهاج أهمية مشروع القطار السريع كشريان جديد من شرايين التنمية في مصر، والذي يأتي بمثابة نقلة نوعية ومحور تنموي جديد لغرب النيل، مشيرا إلى أن هناك توجيهات لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات الممكنة لإنجاز المشروع فى أقرب وقت ممكن، خاصة أنه سيعمل على زيادة معدلات الحركة السياحية، وتدفقات للاستثمار بالمحافظة.