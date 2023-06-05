استئناف حركة القطارات بالهند.. واكتشاف خطأ فى حصيلة الضحايا

استأنفت قطارات الركاب والشحن رحلاتها الإثنين في موقع أكبر حادثة للسكك الحديدية في الهند منذ عقود، وأوردت حصيلة معدلة للقتلى تراجع عددهم عما كان معلنًا.

وأعلنت السلطات الهندية أنها تمكنت من تحديد سبب اصطدام القطارات الثلاثة مساء الجمعة قرب بلدة بالاسور بولاية أوديشا شرق الهند، والذي أسفر عن مقتل حوالى 300 شخص وإصابة أكثر من ألف، مشيرة إلى حدوث خطأ في تغيير المسار.



وذكرت السلطات في البداية أن عدد القتلى بلغ 288 لكن حكومة ولاية أوديشا عدّلت الرقم ليصبح 275، نظرًا لإحصاء بعض الجثث مرتين عن طريق الخطأ.



وقالت السلطات، الأحد، إن 382 مصابًا من أصل 1175 ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى، ولا تزال المخاوف كبيرة من ارتفاع عدد القتلى مع اكتظاظ المراكز الطبية بالجرحى، بينهم كثيرون في حالة خطيرة.



بعد الكارثة، نُصبت شباك خضراء ضخمة على طول المسارات، لإخفاء المقطورات المدمرة والتي هوت على جانبي السكة.

وقال وزير السكك الحديدية الهندي، أشويني فيشناو، الأحد: "حددنا سبب الحادث والأشخاص المسئولين عنه".



وأوضح أن "التغيير الذي حدث خلال التشابك الإلكتروني هو ما تسبب بالحادث".



وشوهد الوزير وهو يشبك يديه مصليًا لدى مرور أول قطار محمّل بالفحم بموقع الكارثة بعد ظهر الأحد، بعد 51 ساعة من وقوع الحادث.

سبب حادث قطارات الهند

ولم تعلن بعد النتائج الأولية للتحقيق، لكن صحيفة "تايمز أوف إنديا" ذكرت الأحد، نقلًا عن تقرير التحقيق الأولي، أن "خطأ بشريًا" في تنظيم الإشارات المرورية قد يكون تسبب في التصادم.



وقالت الصحيفة إن قطار "كوروماندا إكسبريس" الذي يربط بين كالكوتا ومادراس أعطي الضوء الأخضر ليسير على السكة الرئيسية لكن تم تغيير مساره بسبب خطأ بشري إلى سكة كان يستخدمها قطار للشحن.

واصطدم قطار الركاب بسرعة حوالى 130 كلم في الساعة بقطار الشحن، مما أدى إلى انقلاب ثلاث عربات على السكة المجاورة واصطدامها بالجزء الخلفي من قطار سريع كان في رحلة بين بانغالور وكالكوتا، كما أضافت الصحيفة نقلًا عن التقرير نفسه.



وخلف هذا الحادث أكبر عدد من الضحايا في تصادم قطارات في الهند منذ اصطدام قطارين سريعين في 2 أغسطس 1999 في ولاية البنغال الغربية، مما أسفر عن مقتل 285 شخصًا.



وشهدت الهند عددًا من حوادث القطارات الخطيرة، لكن السلامة تحسنت في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات جديدة وتحسينات تقنية.



لكن يبقى الحادث الأكثر دموية في تاريخ البلاد ذاك الذي وقع في السادس من يونيو 1981 عندما سقطت في ولاية بيهار (شرق) سبع عربات قطار في نهر باغماتي، ما أسفر عن مقتل ما بين 800 وألف شخص.