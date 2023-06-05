ضبط 37 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 265 قضية مخدرات 37 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 59324 حكما قضائيا متنوعا؛ وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 37 قطعة سلاح نارى بحوزة 35 متهم ضمت بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 طبنجة - 23 فرد محلى - 30 طلقة مختلفة الأعيرة - 192 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 59324 حكما قضائيا متنوعا شملت (166) حكم جناية - (16854) حكم حبس جزئى - (3172) حكم حبس مستأنف - (31069) حكم غرامة - (8063) مخالفة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا وباشرت النيابة العامة التحقيقات.