الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 265 قضية مواد مخدرة خلال 24 ساعة

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 265 قضية مخدرات؛ وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال24 ساعة عن ضبط 265 قضية مواد مخدرة بإجمالى (278) متهم ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (105,796 كيلو جرام)،  كمية من مخدر البانجو وزنت (48,200 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,700 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (13,200 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (2,580 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الآيس وزنت (2,350 كيلو جرام،  كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,280 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (174جرام)، 1465 قرصا مخدرا.

قطاع الأمن العام مديريات الأمن قضية مخدرات

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