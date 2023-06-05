كسر ماسورة غاز في عقار بالعجوزة وانقاذ سكانه

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتنسيق مع الجهات المختصة في تصليح ماسورة غاز بعد كسرها في اخد العقارات وإنقاذ الأسرة القاطنة بالشقة من داخلها.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة من إدارة شرطة النجدة بكسر ماسورة غاز بالعجوزة.

وانتقل رجال الشرطة مدعومين بفريق إنقاذ بري وسيارات إطفاء فضلا عن تواجد مسؤولي طوارئ الغاز والكهرباء وحي العجوزة.

وتبين بالفحص والمعاينة كسر ماسورة غاز بالعقار رقم ٩ شارع الاسراء متفرع من شارع السودان حي العجوزة وتمام الإصلاح دون إصابات.