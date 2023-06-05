"الخارجية الروسية" ترحب بمبادرة إندونيسيا لإنهاء الأزمة مع أوكرانيا

كشف حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من روسيا، عن أن موسكو أكدت ترحيبها بالمبادرة الإندونيسية للأزمة الروسية- الأوكرانية، وبجميع الجهود التي تهدف إلى إيجاد حل سلمي للنزاع.

وأوضح أن الخارجية الروسية أكدت أن إندونيسيا لم ترسل رسميًا مقترحات إلى موسكو لحل الصراع حتى الآن، مؤكدة أنها علمت بأمر المبادرة من خلال وسائل الإعلام.

وكان برابوو سوبيانتو، وزير الدفاع الإندونيسي، قد اقترح، خلال مؤتمر الدفاع والأمن في سنغافورة، خطة تهدف لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تنطوي على دعوة مباشرة للطرفين بالالتزام بوقف فوري لجميع الأعمال العدائية.

ويضم المقترح "وقفا فوريا لجميع الأعمال العدائية"، ووقف إطلاق النار "في المواقع الحالية"، وإقامة مناطق منزوعة السلاح يضمنها مراقبون، ونشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.