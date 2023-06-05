حبس 6 متهمين بسرقة مدرسة فى السيدة زينب

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 6 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة أعمدة حديدية من مدرسة في منطقة السيدة زينب، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

نجحت الداخلية في ضبط 6 أشخاص- مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لارتكابهم واقعة سرقة أعمدة حديدية من داخل مخزن بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب"، والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "تاجر خردة- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة (سيئ النية)" أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على "كمية من القطع والنوافذ الحديدية مختلفة الأحجام".

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقر بعلمه بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعة السرقة.. وباستدعاء أمين المخزن المذكور تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.