مستشار وزير الخارجية الأوكرانى لـ"القاهرة الإخبارية": الهجوم المضاد لا يعنى الضربة الأخيرة بالحرب

أكد يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، أن الهجوم المضاد الذي تخطط له كييف لا يعني الضربة الأخيرة في الحرب الروسية- الأوكرانية، مرجحاً أن تكون فيالق من متطوعين انفصاليين روسين هي المسئولة عن إطلاق المُسيّرات التي هاجمت روسيا، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال ميكيتينكو، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إنه خلال الساعات القليلة المقبلة، زار العاصمة الأوكرانية، كييف، مبعوث بابوي، في مهمة تهدف للتوصل إلى تسوية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 16 شهرًا.

وأكد أن بلاده تستقبل العديد من الوفود والمبعوثين الهادفين للتوصل إلى تسوية للأزمة، موضحًا أن هناك العديد من المبادرات التي تخدم هذا الهدف، مضيفاً أن العاصمة كييف لا تزال تمتلك المئات من ملاجئ الطوارئ التي تعمل بشكل مستمر، كما أن حركة مترو الأنفاق لا تزال تعمل بشكل مستقر.

وأشار إلى أن بعض سكان العاصمة يلجأون للاحتماء بجراجات أو غُرف مجهزة في المدارس.