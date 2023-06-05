ريال مدريد ينافس مانشستر يونايتد على ضم هارى كين

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني للمنافسة على التعاقد مع هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هاري كين يلعب ضمن صفوف توتنهام منذ تصعيده من فريق الشباب في يناير 2011.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة تايمز الإنجليزية، فإن ريال مدريد مستعد للدخول في الصراع مع مانشستر يونايتد لضم هاري كين خلال الميركاتو الصيفي، مشيرة إلى أن إدارة يونايتد واثقة في قدرتها على ضم هاري كين.

وأفادت "تايمز" بأن عملية بيع مانشستر يونايتد قد تعيق خطط إريك تين هاج لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

ولعب هاري كين 49 مباراة بقميص توتنهام هوتسبير خلال الموسم الجاري، وسجل 32 هدفًا وصنع 5 لزملائه في الفريق.

وأكدت الصحيفة أن تين هاج يشعر بالإحباط من عدم الوضوح بشأن حجم الأموال المخصصة للإنفاق على الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبدأ هاري كين مسيرته ضمن صفوف شباب فريق توتنهام، وصعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2009 قبل أن يصعد للفريق الأول في يناير 2011 وبعدها خرج في عدد من الإعارات لأندية لايتون أورينت وميلوال ونورويتش سيتي، وليستر سيتي التي انتهت في مايو 2013، واستقر هاري كين منذ ذلك التاريخ في توتنهام.