رئيس جامعة طنطا يتفقد انتظام سير العملية الامتحانية

تفقد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، سير العملية الامتحانية بكلية الهندسة داخل مجمع الكليات بسبرباي بحضور الدكتور احمد نصر عميد كلية الهندسة ووكلاء الكلية.

حرص رئيس الجامعة على الاطمئنان على انضباط جميع التجهيزات والترتيبات اللازمة لانتظام العملية الامتحانية ولتيسير أداء الطلاب للامتحانات وتوفير كافة السبل من مياه ودورات مياه مجهزة للتخفيف على الطلاب من آثار ارتفاع درجة الحرارة.

اوضح رئيس الجامعة أن الامتحانات مستمرة بكليات الجامعة حتى نهاية شهر يونيو الجاري، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد لاعلان النتائج في أقرب وقت ممكن عقب نهاية الامتحانات، مشددا على ان يراعي أعضاء هيئة التدريس من أعضاء لجان الممتحنين تنوع الطرق الامتحانية والاسئلة لتتناسب مع مستوى القطاع الأكبر من الطلاب.