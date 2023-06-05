الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الكولدير السبب.. التصريح بدفن طفل لقى مصرعه صعقا بالكهرباء بالقاهرة

دفن طفل
دفن طفل

أمرت جهات تحقيق القاهرة الجديدة، بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء شربه من كولدير مياه في الشارع وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

 

كان اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله طفلا مصابا بصعق كهربائي وتوفي أثناء إسعافه وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الطفل يبلغ من العمر 5 سنوات أصيب بصعق كهربائي أثناء شربه من كولدير مياه في الشارع.

 

 

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