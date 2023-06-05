ارتفاع أرباح "الزيوت المستخلصة" 64% خلال 9 أشهر

كشف المؤشرات المالية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، عن تراجع أرباح الشركة بنسبة 64.6%، عن أول 9 أشهر من العام المالي الحالي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 9.45 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 26.68 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 2.57 مليار جنيه، مقابل 2.06 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق.

سبق وأعلن مجلس إدارة شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن تراجع صافي ربح الشركة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 74%.