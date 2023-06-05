توريد 170 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون في الغربية

أكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، أنه تم توريد نحو170 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، الإثنين، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار " أبوهاشم"، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تستوعب نحو 193 ألف طن من محصول القمح.