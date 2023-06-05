حملة أمنية بدمياط تطارد تجار الكيف وتضبط 9 عناصر إجرامية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط- فارسكور- الزرقا- كفر البطيخ)، وأقسام شرطة (أول وثان دمياط- رأس البر- دمياط الجديدة).

وأسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش– 17 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين – طبنجة وفرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (9 متهمين "لهم معلومات جنائية") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.