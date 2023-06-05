الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تستمع لأقوال شهود عيان في مصرع نقاش سقط من أعلى عقار بالمطرية

تباشر جهات التحقيق بالمطرية، اليوم الاثنين، التحقيقات حول مصرع نقاش سقط من أعلى عقار أثناء عمله، وأمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، كما طالبت باستدعاء شهود العيان حول الواقعة للاستماع لأقوالهم، وكلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال جثة شاب في العقد الثالثة من العمر مصابا بكسور متفرقة بالجسد أثناء سقوطه من أعلى سقالة بالمطرية.

 

انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة المطرية وبالانتقال والفحص تبين أثناء عمل الضحية بأحد العقارات بمجال النقاشة اختلت قدماه من أعلى سقالة أثناء عمله وسقط على الأرض جثة هامدة.

 

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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