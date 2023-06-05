الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وفاة الملحن الشاب محمد النادى

محمد النادي
محمد النادي

كشف الشاعر الغنائي والمطرب خالد تاج الدين عن وفاة الملحن الشاب محمد النادي دون كشف المزيد من التفاصيل عن أسباب الوفاة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "البقاء والدوام لله الملحن محمد النادي في ذمة الله".

وفاة الملحن محمد النادي

وشارك المطرب والملحن الشاب كريم محسن في العزاء، وكتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "إنا لله و إنا إليه راجعون توفي إلي رحمة الله الأخ والصديق الفنان محمد النادي ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا أطيب خلق الله، ادعوا له بالرحمة والمغفرة الله يخليكم".

وكان الملحن الراحل من أهم الملحنين خلال الفترة الماضية، وشارك عدد كبير من النجوم نجاحاتهم ومنهم، النجمة أنغام، والمطربة أصالة، والمطرب الكبير مدحت صالح، والنجم تامر حسني والنجم الكبير على الحجار، والمطرب مصطفى قمر والمطرب إيهاب توفيق، والمطرب هشام عباس، والنجم محمد حماقي، والنجوم نوال الزغبي، نانسي عجرم، عبدالفتاح الجريني، حمادة هلال، هيثم شاكر.

وفاة الملحن محمد النادي محمد النادي الملحن محمد النادي النادي الشاعر الغنائي والمطرب خالد تاج الدين

الأكثر قراءة

القبض على المتورطين فى مشاجرة بسبب كلب بالطالبية

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

لليوم الثانى.. إقبال على شواطئ الإسكندرية لاعتدال الطقس ورفع الرايات الخضراء

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات اليوم الإثنين

تجديد حبس 3 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل في نشر أخبار كاذبة 45 يوما

الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية المصرية لـ12 شخصًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس

الجامعة العربية تدين جريمة الإهمال الطبى من قبل الاحتلال بحق الأسير دقة

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية