وفاة الملحن الشاب محمد النادى

كشف الشاعر الغنائي والمطرب خالد تاج الدين عن وفاة الملحن الشاب محمد النادي دون كشف المزيد من التفاصيل عن أسباب الوفاة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "البقاء والدوام لله الملحن محمد النادي في ذمة الله".

وفاة الملحن محمد النادي

وشارك المطرب والملحن الشاب كريم محسن في العزاء، وكتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "إنا لله و إنا إليه راجعون توفي إلي رحمة الله الأخ والصديق الفنان محمد النادي ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا أطيب خلق الله، ادعوا له بالرحمة والمغفرة الله يخليكم".

وكان الملحن الراحل من أهم الملحنين خلال الفترة الماضية، وشارك عدد كبير من النجوم نجاحاتهم ومنهم، النجمة أنغام، والمطربة أصالة، والمطرب الكبير مدحت صالح، والنجم تامر حسني والنجم الكبير على الحجار، والمطرب مصطفى قمر والمطرب إيهاب توفيق، والمطرب هشام عباس، والنجم محمد حماقي، والنجوم نوال الزغبي، نانسي عجرم، عبدالفتاح الجريني، حمادة هلال، هيثم شاكر.