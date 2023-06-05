"كسرت دماغها بالشومة".. اعترافات قاتل شقيقته بسبب الميراث بأطفيح

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مقتل سيدة تبلغ من العمر 46 عامًا، على يد شقيقها 45 عامًا، يعمل سائق، بعد الاعتداء عليها بالضرب على رأسها في أطفيح، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، بأن في يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بسبب خلاف على الميراث، فتطورت المشاجرة بيننا، فاعتديت عليها بالضرب باستخدام "شومة كسرت دماغها"، فسقطت مغشيا عليها، وحاولنا نقلها للمستشفى، ولكن كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.

- نتائج التحقيقات

وأوضحت التحقيقات، أن نتيجة الخلافات بينهما على الميراث، في يوم الواقعة، اعتدى عليها بالضرب باستخدام عصا "شومة" وضربها على رأسها، مما تسبب لها في جرح في الرأس وكدمات وسحجات في جسدها، مما أسفر عن وفاتها بعد نقلها للمستشفى.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قتل شقيقته بعد الاعتداء عليها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك بسبب خلافات على الميراث، وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض ربة منزل لاعتداء فارقت إثره الحياة في أطفيح.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المجني عليها، وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، نتيجة خلافات متعلقة بالميراث.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.