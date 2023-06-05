أطباء يحذرون من المخاطر الصحية لأطفال الآباء الأكبر سنًا

حذر أطباء من مخاطر إنجاب الأطفال في سن الشيخوخة، بعد أنباء عن أن الممثل آل باتشينو يتوقع طفلاً في سن 83 فصديقة باتشينو (نور الفلاح) حامل في شهرها الثامن.

ورحب صديق باتشينو والنجم السابق روبرت دي نيرو بطفله السابع الشهر الماضي.

وتشير الأبحاث المنشورة على مدار العقد الماضي إلى أن الأطفال المولودون لرجال أكبر سنًا معرضون بشكل متزايد لخطر الولادة المبكرة أو الإصابة بعيوب خلقية أو بعض أنواع السرطان أو اضطرابات النمو العصبي، على الرغم من أن الخطر الإجمالي لا يزال منخفضًا.

قال آرثر كابلان أستاذ الأخلاق الطبية في مدرسة جروسمان بجامعة نيويورك من الطب، لا يمتلك المجتمع الطبي تعريفًا ثابتًا لما يسمى بعمر الأب المتقدم ، ولكن جمعية المسالك البولية الأمريكية والجمعية الأمريكية للطب التناسلي يوصيان معًا بأن يتحدث الأطباء إلى الرجال الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا فما فوق حول زيادة مخاطر النتائج الصحية الضارة في نسلهم .

قالت الدكتورة غلوريا باخمان، العميدة المساعدة لصحة المرأة في كلية الطب روتجرز روبرت وود جونسون: "يجب أن يدرك الرجال أنهم يمرون أيضًا بنفس دورة الشيخوخة الإنجابية التي تمر بها النساء، على الرغم من حقيقة أنهن لا يعانين من انقطاع الطمث". .

حددت دراسة أجريت عام 2019 أن عمر الأب له تأثير كبير على صحة الطفل ونموه، ووجدت الدراسة أن الأطفال المولودين لآباء أكبر سنًا لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق وعيوب القلب والتوحد والفصام والاضطراب ثنائي القطب، تشير الأبحاث الإضافية إلى أن عمر الأب المتقدم مرتبط بشكل معتدل بالشكل الأكثر شيوعًا من سرطان الدم في مرحلة الطفولة ويرتبط بارتفاع طفيف في خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين لدى الأطفال .

في عام 2018، وجد باحثون في جامعة ستانفورد أن الأطفال المولودين لآباء يبلغون من العمر 45 عامًا أو أكثر كانوا أكثر عرضة بنسبة 18٪ للإصابة بالنوبات و 14٪ أكثر عرضة للولادة المبكرة مقارنة بالأطفال المولودين لآباء تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا.

وأشارت تلك الدراسة أيضًا إلى وجود خطر على الحوامل: كان شركاء الرجال الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل بنسبة 28٪ مقارنةً بالرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا.

"تظل المخاطر المطلقة منخفضة نسبيًا. بالنسبة للفرد ، قد لا تكون ذات مغزى. ولكن بالتأكيد على مستوى السكان ، إذا كنا ننظر إلى التغيرات المجتمعية حيث يتقدم الآباء في السن ، فقد تكون هذه الزيادة القابلة للقياس لدى البعض قال الدكتور مايكل أيزنبرغ ، مؤلف تلك الدراسة وأستاذ المسالك البولية في كلية الطب بجامعة ستانفورد.

قال أيزنبرغ إن الرجال ، في المتوسط ​​، يراكمون حوالي طفرتين في الحمض النووي للحيوانات المنوية كل عام ، مما قد يساعد في تفسير سبب زيادة المخاطر الصحية على أطفالهم مع تقدمهم في العمر.

لكن الرجال ، في المتوسط ​​، ينجبون في وقت لاحق في الحياة في الولايات المتحدة

قبل خمسين عامًا ، وُلد حوالي 4٪ من الأطفال لآباء تزيد أعمارهم عن 40 عامًا ، وفقًا لتحليل أيزنبرغ للبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. بحلول عام 2015 ، ارتفع هذا الرقم إلى حوالي 9٪.

اعتبارات للآباء الأكبر سنا

قال كابلان إن العديد من الرجال الأكبر سناً الذين يفكرون في إنجاب الأطفال لا يتلقون نفس المشورة الإنجابية التي تحصل عليها النساء الأكبر سناً.

وقال: "هناك نظام كامل تم إعداده للتعامل نوعًا ما مع النساء الأكبر سنًا اللاتي يرغبن في إنجاب الأطفال والمخاطر التي يشكلونها على الأطفال والتي لم يتم إعدادها للرجال".

وقال إن هذا التفاوت متجذر في التمييز على أساس الجنس ، وتضخيمه من خلال التغطية الإخبارية المرحة للمشاهير الذكور الأكبر سنًا الذين لديهم أطفال.

وأضاف أنه حتى في ذلك الوقت ، هناك مخاوف أخلاقية من أن الأب الأكبر سنًا لن يعيش طويلاً بما يكفي للمشاركة في معظم حياة طفله.