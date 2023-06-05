الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مدير تيرانس: علاقتنا بالروح القدس تتجلي في عيد البنتقسطي

اثناسيوس فهمي
اثناسيوس فهمي

قال القمص اثناسيوس فهمي جورج، مدير مدرسة تيرانس للعلوم اللاهوتية، في تدوينة له منذ قليل إنه في يوم الخمسين بعد قيامة المسيح فصحنا ، جاء عيد البنتقسطي وفيه بدءت صلتنا مع الروح القدس.

وأضاف: يوم احد عنصرة حلوله علي التلاميذ الاطهار في العلية ، في يوم الرب العظيم " عربون الابدية الاتية " ، حيث كمال الغفران والمصالحة  ٧ × ٧ = ٤٩  ، ثم اليوم الثامن octave  = ٥٠ الدخول الي ابدية حصاد الفرح الدائم  " اوكتاف البنتقسطي " 

وتابع: وعيد الحصاد الروحي  وباكورات حزمة بني ملكوت فداء العهد الجديد  والخلاص الثمين ،  يوم ميلاد علية الكنيسة الرسولية و ملكوت المسيح الهنا المنظور علي الارض ، الذي فيه ترنم الكنيسة  لربها  الذي صعد الي السموات وارسل لها الباركليت روح الحق المعزي ،   امين الليلويا.... وتسجد له لانه بالمجد قد تمجد  .

واردف: حل فينا ومكث معنا بجوهره وصار  يشاركنا ويعايشنا ولم يتركنا ايتام  ، من قبل محبة صلاحه غير الموصوفة ولا محدودة   ولا منطوق به . فالاب  يعمل كل شيء بالابن في الروح القدس ، اله واحد كامل غير منقسم ... لذلك نصرخ باستدامة  والحاح نحوه الملك السمائي المعزي روح الحق ، كنز الصالحات ومعطي الحياة ، كي يتفضل ويحل فينا  ويسكن ويستريح ويتعشي معنا ويقيم  ، واهبا لنا حياة التقديس والصلاح والبر والتقوي والخشوع والمصالحة والرحمة والنصح والارشاد والتبكيت والفحص والاحراق ومسرة التعزية .

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