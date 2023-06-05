مدير تيرانس: علاقتنا بالروح القدس تتجلي في عيد البنتقسطي

قال القمص اثناسيوس فهمي جورج، مدير مدرسة تيرانس للعلوم اللاهوتية، في تدوينة له منذ قليل إنه في يوم الخمسين بعد قيامة المسيح فصحنا ، جاء عيد البنتقسطي وفيه بدءت صلتنا مع الروح القدس.

وأضاف: يوم احد عنصرة حلوله علي التلاميذ الاطهار في العلية ، في يوم الرب العظيم " عربون الابدية الاتية " ، حيث كمال الغفران والمصالحة ٧ × ٧ = ٤٩ ، ثم اليوم الثامن octave = ٥٠ الدخول الي ابدية حصاد الفرح الدائم " اوكتاف البنتقسطي "

وتابع: وعيد الحصاد الروحي وباكورات حزمة بني ملكوت فداء العهد الجديد والخلاص الثمين ، يوم ميلاد علية الكنيسة الرسولية و ملكوت المسيح الهنا المنظور علي الارض ، الذي فيه ترنم الكنيسة لربها الذي صعد الي السموات وارسل لها الباركليت روح الحق المعزي ، امين الليلويا.... وتسجد له لانه بالمجد قد تمجد .

واردف: حل فينا ومكث معنا بجوهره وصار يشاركنا ويعايشنا ولم يتركنا ايتام ، من قبل محبة صلاحه غير الموصوفة ولا محدودة ولا منطوق به . فالاب يعمل كل شيء بالابن في الروح القدس ، اله واحد كامل غير منقسم ... لذلك نصرخ باستدامة والحاح نحوه الملك السمائي المعزي روح الحق ، كنز الصالحات ومعطي الحياة ، كي يتفضل ويحل فينا ويسكن ويستريح ويتعشي معنا ويقيم ، واهبا لنا حياة التقديس والصلاح والبر والتقوي والخشوع والمصالحة والرحمة والنصح والارشاد والتبكيت والفحص والاحراق ومسرة التعزية .