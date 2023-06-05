الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كاى هافيرتز يقترب من الانضمام إلى ريال مدريد

كاي هافيرتز
كاي هافيرتز

أفادت تقارير صحفية باقتراب رحيل الألماني كاي هافيرتز، لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب هافيرتز ضمن صفوف تشيلسي منذ انضمامه من فريق باير ليفركوزن الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.
ووفقًا لما ذكرته مجلة "بيلد" الألمانية، فإن كاي هافيرتز اقترب من الانتقال لريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أن الألماني قد يكون لاعبًا لريال مدريد في وقت سريع.

ولعب هافيرتز 47 مباراة بقميص تشيلسي خلال الموسم الجاري، وسجل 9 أهداف وصنع هدفًا.

وأشارت المجلة إلى أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، وفلورنتينو بيريز، رئيس النادي، كلاهما معجب باللاعب صاحب الـ23 عامًا، خاصة أن تشيلسي منفتح على رحيل اللاعب فمن المتوقع أن يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد.

وبدأ هافيرتز مسيرته ضمن صفوف فريق أليمانيا ماريادورف الألماني للشباب، وانتقل لفريق ألمانيا آخن في صيف 2009، وانتقل لشباب فريق باير ليفركوزن في الصيف التالي، قبل تصعيده لفريق تحت 17 عامًا في صيف 2014 ثم صعد للفريق الأول بعد عامين.

ولعب 139 مباراة بقميص تشيلسي منذ انتقاله للفريق، وسجل 32 هدفًا وصنع 15، 
من أصل 354 مباراة لعبها خلال مسيرته، وسجل 106 أهداف، وصنع 50 لزملائه في الأندية التي مثلها.

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