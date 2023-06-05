في اليوم العالمي للبيئة.. أهمية ذلك اليوم وما هو موضوع هذا العام؟

يعتبر اليوم العالمي للبيئة هو حدث عالمي سنوي يتم الاحتفال به في الخامس من يونيو، هذا العام يوافق يوم الاثنين ويصادف أيضًا الذكرى الخمسين ليوم البيئة العالمي.

يشجع اليوم الوعي والعمل من أجل حماية البيئة من قبل المجتمع العالمي، وتدعم العديد من المنظمات غير الحكومية والشركات والهيئات الحكومية القضية، علاوة على ذلك فإن يوم البيئة العالمي هو يوم الأمم المتحدة للتوعية لتشجيع الوعي العالمي ودعم البيئة.



يعد يوم البيئة العالمي أكبر منصة عالمية للتوعية البيئية العامة، ويحتفل به الملايين في جميع أنحاء العالم، وفقًا للموقع الرسمي ليوم البيئة العالمي سيركز موضوع يوم 5 يونيو 2023 على حلول للتلوث البلاستيكي في إطار حملة # التغلب_على_التلوث البلاستيكي، هذا العام ستستضيف كوت ديفوار.

تدعم حكومة هولندا يوم البيئة العالمي لهذا العام، فهي واحدة من البلدان التي تتخذ إجراءات طموحة على طول دورة حياة البلاستيك، وهي أحد الموقعين على الالتزام العالمي للاقتصاد البلاستيكي الجديد وعضو في الشراكة العالمية بشأن التلوث البلاستيكي والقمامة البحرية.

التاريخ والأهمية

تحت قيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة تم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة لأول مرة في 5 يونيو 1973 خلال مؤتمر ستوكهولم حول البيئة البشرية.

في ذلك الوقت كان الموضوع هو "أرض واحدة فقط"، يهدف يوم البيئة العالمي إلى جمع ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم وإشراكهم في الجهود المبذولة لحماية الأرض واستعادتها.

وفقًا للأمم المتحدة يتم إنتاج أكثر من 400 مليون طن من البلاستيك سنويًا في جميع أنحاء العالم، نصفها مصمم للاستخدام مرة واحدة فقط، ويتم إعادة تدوير أقل من 10 في المائة من هذا العدد، وينتهي الأمر بنحو 19-23 مليون طن في البحيرات والأنهار والبحار سنويًا.

وتشير التقديرات إلى أن كل شخص على هذا الكوكب يستهلك أكثر من 50000 جزيء بلاستيكي سنويًا - وأكثر من ذلك بكثير إذا تم الاستنشاق في الاعتبار.