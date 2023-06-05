"إياتا" يتوقع تسجيل قطاع الطيران 4.54 مليار راكب فى 2023 عبر العالم

تتوقع شركات الطيران نقل 4,35 مليار راكب حول العالم هذه السنة، وهو عدد قريب من ذاك القياسي المسجّل في 2019 قبل انتشار فيروس كورونا "كوفيد"، والبالغ 4,54 مليار، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".

وأفاد اتحاد "إياتا" أثناء انعقاد جمعيته العامة في إسطنبول أن هذا التعافي في حركة النقل الجوي الذي يأتي خصوصا بفضل إعادة الصين فتح حدودها، سيدر أرباحا على شركات الطيران إذ يتوقع أن يصل صافي أرباحها إلى 9,8 مليارات دولار هذا العام، أي ما يعادل ضعف توقعات "إياتا" السابقة علما بأنها خفضت تقديراتها لخسائر العام 2022 بنسبة خمسين في المئة إلى 3,6 مليارات دولار.

وتوقع "إياتا" أن يبلغ رقم الأعمال الإجمالي لشركات الطيران 803 مليارات دولار، بعدما بلغ 838 مليارا العام 2019، علما بأن توقعاته السابقة في ديسمبر، كانت أدنى من ذلك "779 مليارًا".

تراجع أربح شركات الطيران في إفريقيا وآسيا

ورغم أن الهوامش العملانية لصناعة الطيران تبقى ضعيفة هذا العام ولا تتجاوز 1,2 في المئة بحسب الاتحاد الدولي، فإن هذه الأرباح الأولى منذ بدء انتشار الوباء، تشكل تحسنا لافتا مقارنة بـ42 مليار دولار من الخسائر سجلت في 2021 بعد خسائر قياسية بلغت 137,7 مليار في 2020.

لكن الاتحاد نبه الى أن الأرباح هذا العام لن تشمل كل المناطق الجغرافية.

وشركات الملاحة الجوية في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط ستحقق أرباحا ملحوظة قدرت على التوالي بـ11,5 مليار دولار و5,1 مليار ومليارين، في حين أن نظيراتها في مناطق آسيا المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وإفريقيا ستسجل خسائر تبلغ على التوالي 6,9 مليارات دولار و1,4 مليار و500 مليون.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش، إن "الاداء المالي لشركات الطيران هو أفضل من المتوقع"، عازيا "هذه الربحية القوية الى تطورات إيجابية عدة: قيام الصين برفع القيود المرتبطة بكوفيد-19 في شكل مبكر، وبقاء عائدات الشحن أعلى مما كانت عليه في المرحلة التي سبقت الوباء، رغم أن ذلك لا ينطبق على الأحجام، وتراجع أسعار وقود الطائرات خلال النصف الأول من هذا العام".