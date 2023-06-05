الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لا إصابات.. السيطرة على حريق مخبز بالفيوم

حريق مخبز
حريق مخبز

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمخبز أسفل عمارة مكونة من 5 طوابق بمنطقة السلخانة بمدينة الفيوم، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمخبز بمنطقة السلخانة بمدينة الفيوم، وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتبين أنه شب بمخبز بالدور الأرضي بعمارة سكنية مكونة من 5 طوابق، وعلي الفور قامت قوات الحماية المدنية بالتدخل وإخماد الحريق قبل امتداده لباقي الشقق السكنية بالعمارة، ولم يسفر عن وجود إصابات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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