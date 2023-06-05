الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أمن قنا" يكشف لغز العثور على جثتى شابين ويضبط 4 متهمين فى الواقعة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، عن لغز العثور على جثتي شابين بجوار مدرسة في قرية بشلاو التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

كان اللواء مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد العثور على جثتي شابين بهما طلقات نارية بجوار مدرسة في قرية بشلاو التابعة لمركز نقادة، وتبين أن الشابين من محافظة أسيوط.

 

وأوضحت التحريات، أن الشابين جاءا من أسيوط لشراء سيارة بعد إعلان على صفحات التواصل الاجتماعي، وكان المنشور وهميا للصوص أرادوا سرقتهما وأطلقوا عليهما النار.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 متهمين في الواقعة، بينهم 3 أشخاص من نفس القرية والتحفظ على السلاح المستخدم.

الأجهزة الأمنية قنا مدرسة في قرية بشلاو

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