الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأعلى للآثار" ينظم دورة تدريبية بعنوان “الأسس الإدارية والفنية للعمل الأثرى”

جانب من الورشة
جانب من الورشة

نظمت وحدة التدريب المركزي وقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار دورة تدريبية تحت عنوان الأسس الإدارية والفنية للعمل الأثري، وذلك لعدد من الأثريين وإخصائيي الترميم العاملين بمختلف المناطق الأثرية والمتاحف بمختلف المحافظات المصرية. وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة العاملين بها، والارتقاء بالعمل بمختلف قطاعاته

وقد أقيمت الدورة التدريبية، لمدة ثلاثة أيام، بالمتحف المصري بالتحرير، تحت إشراف الدكتور علي عبد الحليم مدير عام المتحف، والدكتور باسم جهاد المشرف على وحدة التدريب المركزي.

من جانبه، أوضح الدكتور علي عبد الحليم أن الدورة تناولت تدريبا متخصصا حول طريقة صنع التماثيل المقلدة، والتي تزيد من خبرة المتدرب في  تمييزها عن الأصلية خلال المعاينات والعمل الميداني، وتطوير مهارات المتخصصين في الكشف عن الآثار الأصلية والمقلدة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة القادمة جار تنفيذ عدد من الدورات والورش التدريبية بعدد من المحافظات المختلفة والتي تهدف إلى تعزيز وعي العاملين ورفع كفاءتهم، لافتا إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتى فى إطار تنفيذ خطة وزارة السياحة والآثار فى رفع كفاءة العنصر البشرى فى جميع المجالات مما يعمل على تطوير منظومة العمل السياحي والأثري.

 وقد حاضر بالدورة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية ومديري الإدارات المعنية بالمجلس الأعلى للآثار.

المتاحف المصرية المناطق الأثرية الأعلى للآثار وزارة السياحة المتحف المصري بالتحرير

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