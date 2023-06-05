الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني خطوة مهمة

الدكتورة غادة علي
الدكتورة غادة علي

أكدت الدكتورة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلي انعقاد الحوار الوطني كانت خطوة مهمة جداً لسماع الرأي والرأي الآخر.

وقالت “علي” خلال لقاء خاص لـ برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع على القناة الأولى، على هامش جلسات الحوار الوطني اليوم الاثنين، إن تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي لزعماء العالم "استمعوا إلى شبابكم" كان رسالة ورؤية وأصبح نهجا، كما دعا إلى عقد الحوار الوطني وهو ما يعتبر تطبيقا لهذه الرؤية، موضحة أن الحوار الوطني لا يشمل الشباب فقط، ولكن هناك أيضا ذوي الخبرة وكل الأيدولوجيات.

وأكدت عضو اللجنية الاقتصادية عن تنشقية شباب الأحزاب:" نفكر في مستقبل بلدنا، هناك قرار تشاركي وبمنتهى الشفافية والحيادية، وبخاصة بعد إسناد تنظيم واستضافة الفعاليات للأكاديمية الوطنية للتدريب كجهة محايدة تماما عن أي أيدولوجية".

وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، نعلم جيدا قيمة هذه المخرجات لأننا كتنسيقية طاولة حوار وصورة مصغرة من الحوار الوطني، فقد نجح هذا الفكر واستطعنا أن نسمع بعض من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.

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