رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس لنهاية العام

ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2023 خاصة عقب اعتمادها في العديد من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ويرغبون في معرفة درجاتهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 حيث يشعر الطلاب بقلق منذ انتهاء الامتحانات والتي أجريت في شهر مايو الماضي وفقا للمخطط الزمني للعام الحالي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2023

خصصت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنيا الموقع الرسمي للمحافظة من خلال هذا الرابط (من هنا) لإعلان عن درجات طلاب الصف الثالث الإعدادي في كافة المواد الدرسية في امتحانات الفصل الدراسي الثاني وذلك عقب اعتمادها بشكل رسمي بعد الانتهاء من عمليات الكنترول من تصحيح ورصد ومراجعة.

ونتجرى حاليا عمليات تصحيح أوراق الاجابة ورصد الدرجات ومراجعة الكشوفات في شفافية كاملة لضمان نزاهة نتيجة الامتحانات التي أجريت خلال شهر مايو الماضي وفقا لكافة المعايير الأخلاقية والهيمنة لضمان حصول كل طالب على درجاته التي يستحقها كاملة.

خطوات الاستعلام عن درجات طلاب 3 إعدادي بالمنيا 2023

خطوات إلكترونية بسيطة عبر الشبكة العنكبوتية يمكن من خلالها معرفة درجات طلاب 3 إعدادي في امتحانات الترم الثاني 2022-2023 والتي سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع محافظة المنيا من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة نتائج الطلاب.

تحديد الصف الدراسي ( 3 إعدادي).

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته بدقة.

إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة استعلم.

يتم عرض نتيجة الطالب كاملة في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالمينا

يمكن إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة حيث أعلنت مديرية التربية والتغليم والتعليم الفني بالمحافظة عن اقتراب الانتهاء رسميا من كافة عمليات الكنترول في 9 إدارات تعلمية بالمحافظة حيث يتم المراجعة النهائية لكشوف الدرجات قبل اعتمادها رسميا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خلال الساعات المقبلة.

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