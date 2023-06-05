الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": معظم الملاجئ فى كييف وضعها حرج وليست جاهزة لأى طارئ

جريدة الدستور

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن مصادر أوكرانية، في نبأ عاجل، بأن معظم الملاجئ في العاصمة كييف وضعها حرج وليست جاهزة لأي طارئ.

وكانت أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعتي سومي وخاركوف في أوكرانيا، وبحسب الخريطة دوت صفارات الإنذار في مقاطعة سومي في الساعة 01:34 (يتطابق مع توقيت موسكو)، وفي مقاطعة خاركوف في الساعة 01:43.

كان الجيش الروسي قد أعلن عن إحباط هجوم واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية على 5 محاور من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك، مشيرًا إلى أن القوات الأوكرانية كانت تهدف لاختراق الدفاعات في "أكثر مناطق الجبهة ضعفًا" في رأيها.

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