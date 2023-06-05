الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "صحة الشيوخ" تناقش تحسين أوضاع أطباء التكليف بالمناطق النائية والحدودية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم الإثنين لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوى بشأن "توفير مسكن للأطباء والممرضين المغتربين خارج مبنى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة، لزيادة قدرتها الاستيعابية".

كما ستناقش اللجنة خلال الاجتماع اقتراحان حول تحفيز التخصصات للتواجد فى المحافظات الحدودية، وتحسين أوضاع أطباء التكليف فى الأطباء بجميع المناطق النائية والحدودية وتحسين رواتبهم ومراعاة التوزيع الجغرافى.

ويستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024.

أطباء التكليف اقتراح برغبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التوزيع الجغرافى الدكتور نبيل دعبس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار

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