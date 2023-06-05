اليوم.. "صحة الشيوخ" تناقش تحسين أوضاع أطباء التكليف بالمناطق النائية والحدودية

تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم الإثنين لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوى بشأن "توفير مسكن للأطباء والممرضين المغتربين خارج مبنى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة، لزيادة قدرتها الاستيعابية".

كما ستناقش اللجنة خلال الاجتماع اقتراحان حول تحفيز التخصصات للتواجد فى المحافظات الحدودية، وتحسين أوضاع أطباء التكليف فى الأطباء بجميع المناطق النائية والحدودية وتحسين رواتبهم ومراعاة التوزيع الجغرافى.

ويستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024.