الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. حقوق إنسان الشيوخ تناقش الأثر التشريعى لقانون محاكم الأسرة

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم الإثنين، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد فريد لدراسة الأثر التشريعى للمواد "60، 241،242"، كما تستعرض الطلب المقدم من النائب محمود تركى لدراسة الأثر التشريعى بقانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤ بشأن إنشاء محاكم الأسرة والقرارات الوزارية المنظمة له، وذلك فيما يخص كلا من المادة 8 والمادة 9 من قانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٤ بشأن إنشاء محاكم الأسرة- المادة رقم 8 من قرار وزير العدل رقم ٣٣٢٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن العمل فى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية".

ويستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023 /2024.

وجاء رفع الجلسة أمس بعد إغلاق أبوشقة باب المناقشة حول تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024. ومن المتوقع أن يستكمل المجلس مناقشة هذا التقرير في جلسته المقبلة واتخاذ القرار النهائي بشأنه.

كما وجه الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أربع رسائل للحكومة، يدعوها إلى مساعدة القطاع الخاص وتسهيل عمليات التصدير للمنتج المصري، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويسهم في دفع عجلة التنمية وخفض الاستيراد وبالتالي توفير العملة الصعبة.

وقال النائب "دعبس"، في كلمته أمس أمام الجلسة العامة، على الحكومة أن تعمل على دعم وتنفيذ المشروعات المنتجة التي تدر دخلاً للبلد. وأضاف قائلاً: "لا بد أن تراعي الحكومة ظروف البلاد وتقوم بإقامة المشروعات الإنتاجية والتصدير من خلالها في الأسواق الخارجية، وذلك عن طريق إنشاء شركات عالمية ومحلية خاصة بالعمل على تسهيل تصدير المنتجات المصرية وإزالة كل المعوقات أمام عمليات التصدير، حتى لا تعود السلع والمنتجات المصرية مرة أخرى من الأسواق العالمية والخارجية".

التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الدكتور نبيل دعبس الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار السلع والمنتجات القطاع الخاص

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