القبض على المتورطين في مشاجرة بسبب كلب بالطالبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات متعلقة بتربية كلب بالعقار مما أسفر عن إصابة طرفي المشاجرة واشتعال النيران داخل شقة أحدهما بمنطقة الطالبية، وتمكنت قوات الحماية من إخماد الحريق.

وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من قسم شرطة الطالبية يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالى بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، واشتعال النيران داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق، وتمكن قوات الحماية من السيطرة على الحريق.

وبإجراء التحريات، تبين نشوب مشادة كلامية بين 4 أشخاص نتيجة خلافات متعلقة بتربية كلب بالعقار الذى يقيمون به فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي، مما أسفرت عن إصابة طرفى المشاجرة، وإشعال النار فى شقة ملك أحدهم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم لاستجوابهم والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.