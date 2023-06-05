تقديم خدمات طبية وبيطرية وندوات تثقيفية ضمن القافلة السكانية بمركز الدلنجات

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية شاملة بقرية جزاير عيسى التابعة لقرية كوم زمران وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان، وجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن أعمال القافلة تضمنت تقديم خدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة كالآتي قطاع الصحة، الكشف على 100 من الأطفال و 80 باطنة و 30 أمراض النساء و 10 أسنان، كما تم إجراء تحاليل لـ 75 مواطن وتحاليل اعتلال كلوي لـ 90 من أهالي القرية.

كما قام الطب البيطري برش 950 رأس أغنام و أبقار وجاموس ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة إلى توعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان وضرورة التحصينات والتطعيمات.

كما قام قسم الكهرباء بصيانة كشافات الإنارة بمداخل ومخارج القرية، ووفرت إدارة التموين بتوفير سيارة اسطوانات الغاز بسعر المصنع حيث تم توزيع 55 أسطوانة، وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة و أورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي، طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

من ناحية أخرى أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أنه تم التوجيه باستمرار تنفيذ القوافل الطبية المختلفة والشاملة لجميع التخصصات الطبية المختلفة، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، وذلك بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة.