محمد أبو هاشم: مسمى "الأربعين النووية" ظهر مع بداية تدوين السنة (فيديو)
عقد الدكتور محمد أبو هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أولى جلسات إجازة الأربعين النووية حفظًا وفهمًا، بمسجد سيدنا عمرو بن العاص، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالسنة النبوية حفظًا وفهمًا.
وشهدت الجلسة في مسجد سيدنا عمرو بن العاص حضورا كبيرا من الجمهور، وبدأ أبو هاشم بالحديث عن سبب التسمية بالأربعين النووية، موضحا أن هذا المسمى نشأ في بداية القرن الثاني الهجري عندما بدأت تدون السنة النبوية، على يد الإمام يحيى بن شرف النووي.
واستشهد أبو هاشم بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- “مَن حفظ على أمّتي أربعين حديثًا من السُّنّة كنت له شَفيعًا وشهيدًا يوم القيامة”وفي رواية أخرى، “بعث يوم القيامة مع العلماء والفقهاء”.
وأضاف أبو هاشم، أن العلماء جمعوا أربعين حديثا، ومنهم من جمع أربعينات كثيرة حتى ينالوا شرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث تحتوى على أصول علوم الدين وفهم كل ما يحتاج إليه المسلم.