عضو تنسيقية شباب الأحزاب: نواجه مشكلة فى خصائص الزيادة السكانية

أكدت كريمة أبوالنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني من أفضل الفعاليات التي دشنت الفترة الأخيرة للمناقشة والاستماع لوجهات نظر الآخرين.

وقالت "أبوالنور"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة القناة الأولى، على هامش جلسات الحوار الوطني، اليوم الإثنين، أن الحوار الوطني أضاف الكثير للحياة السياسية في مصر، وأنها ترى أن المحور الاجتماعي يمكن الخروج منه بحلول للقضايا المطروحة وعلى رأسها الزيادة السكانية.

وأوضحت أننا نواجه مشكلة في خصائص الزيادة السكانية، حيث تعتبر المناطق الأكثر إنجابًا هي الأكثر فقرًا، وشددت على أن زيادة تمكين المرأة في هذه المناطق، ورفع مستوى تعليمها سيساهم في حل هذه القضية.

وكانت ممثلة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد عرضت بعض التوصيات لحل مشكلة الزيادة السكانية مثل استقلال المجلس القومي للسكان عن أي وزارة، ونقل تبعيته للرئاسة لمتابعة الملف السكاني وإعادة هيكلته، بالإضافة إلى تحديد الفئات المستهدفة بالتوعية وإنشاء برامج خاصة لهم، بالإضافة إلى وضع استراتيجية موحدة شاملة للمبادرات التي تم إطلاقها والمتابعة الدائمة وتنقية المناهج.

