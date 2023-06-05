الجريدة الرسيمة تنشر قرار رد الجنسية المصرية لـ12 شخصًا

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رد الجنسية الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا بعد تقديم طلبات لاسترداد الجنسية.

وتضمن نص القرار بحسب موقع الجريدة الرسمية:

وزارة الداخلية قـرار رقم 929 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قـرر تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخــصًا المدرجة أسماؤهم (أولهم جمال حسين محمد وآخرهم غادة فؤاد عبد الحميد)