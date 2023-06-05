بشعار من أجل بيئة نظيفة.. «صرف الإسكندرية» تفتتح المعرض الفنى الأول للتوعية

افتتحت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المعرض الفني الأولي للتوعية بالتعاون مع فرع وزارة الثقافة بالإسكندرية وقصر ثقافة الأنفوشي تحت عنوان "من أجل بيئة صحية نظيفة".

يأتي ذلك في إطار التعاون لرفع الوعي المائي ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه وتوضيح جهود الدولة في تطوير البنية التحتية، وكيفية الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي والاستخدام الأمثل لها.

ضم المعرض 150عملًا فنيًا في أربع مجالات "فن الرسم- التصوير للكبار والأطفال- التصوير الفوتوغرافي- الخامات المتعددة" ضمن أعمال المسابقة الفنية التي تم الإعلان عنها والتي تجسد جهود الشركة في الحفاظ علي البيئة من وجهة نظر المواطنين، وتهدف إلي توعية المواطنين بالدور الكبير الذي تلعبه شركة الصرف الصحي في المرحلة الحالية من ترشيد وتنقية واستغلال مياه الصرف في مشروعات التنمية المستدامة، ووزعت الشركة جوائز ودروع وشهادات على الفائزين والمشاركين بالمسابقة.

- توفير الخدمات الأساسية هو حجر زاوية في تحسين مستوى معيشة الشعوب

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن توفير الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي هي حجر زاوية في تحسين مستوى معيشة الشعوب ومن أهم سبل تحقيق العدالة الاجتماعية، لذا تولي الدولة اهتماما كبيرًا للارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، للعلاقة الوثيقة بين مدى توافرها وجودة الحياة.

وأوضح أن الشركة تنفذ ورش عمل ومسابقات فنية وثقافية للأطفال وألعاب تعليمية لرفع الوعي المائي لدى الطلاب والمواطنين ، وتوزيع مطبوعات ومطويات وهدايا رمزية تحمل رسائل للتوعية، لتهيئة جيل على وعي بالقضايا البيئية لتحويل ترشيد الاستهلاك وكيفية الحفاظ علي البنية التحتية باعتبارها ممتلكات الدولة والمواطنين إلى ثقافة وسلوك عام في المجتمع.



وكانت قد عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، الأسبوع الماضي اجتماع لجنة المجتمع المدني، للمرة الأولى، لبحث سبل تدعيم التعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية ومختلف الجهات التنفيذية بالإسكندرية والمشاركة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومساعدتهم في توصيل خدمات الصرف الصحي بالإسكندرية.

وأوضح "نافع" أن الاجتماع يأتي في إطار الشراكة الفعالة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وما لذلك التعاون من دور هام في النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات في سبيل تنمية وتحسين الأحوال المعيشية، مستعرضًا أهم أنشطة التعاون التي نفذتها الشركة، والتي من بينها استقبال مختلف طلاب المدارس والجامعات بمحطات الصرف الصحي لتعريفهم بمراحل معالجة مياه الصرف الصحي، والمشاركة الفعالة في منهج قضايا مجتمعية الذي يتم تدريسه لطلاب جامعة الإسكندرية.

المعرض الفني الأول لشركة الصرف الصحي

المعرض الفني الأول لشركة الصرف الصحي

المعرض الفني الأول لشركة الصرف الصحي

المعرض الفني الأول لشركة الصرف الصحي

المعرض الفني الأول لشركة الصرف الصحي

المعرض الفني الأول لشركة الصرف الصحي