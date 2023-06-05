الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة عين شمس يستقبل مديرة العلاقات الدولية بجامعة TU Berlin

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بقصر الزعفران، مديرة العلاقات الدولية بجامعة TU Berlin السيدة Evelina Skurski، والأستاذة إنجى نافع ممثلة جامعة TU Berlin بمصر، بحضور الأستاذ الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الأستاذة الدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين، الأستاذة الدكتورة ريم الكباريتي، مدير رابطة الخريجين، والدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولى.

تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والتبادل الثقافى وتبادل الخبرات بين الجامعتين.

وخلال اللقاء ثمن الأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، التعاون المثمر بين الجانبين خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات والزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين من الجامعتين.

من جانبها أشادت مديرة العلاقات الدولية بجامعة TU Berlin بالإنجازات التي حققتها جامعة عين شمس في مختلف المجالات، وأعربت عن رغبتها في توسيع نطاق التعاون بين الجانبين في المستقبل.

يذكر أنه قد قام وفد من جامعة عين شمس في وقت سابق بزيارة جامعة TU Berlin، ومن المقرر أن تمتد زيارة مديرة العلاقات الدولية بجامعة  TU Berlin  على مدار أسبوع ستتلقي خلاله بممثلي كليات جامعة عين شمس المناظرة بالجامعة هناك بما يمثل نقطة إنطلاق لأبحاث مشتركة وتبادل طلابى بين الكليات المناظرة.

اداره الوافدين الأستاذ الدكتور التعاون التعاون الأكاديمي والبحثي التعاون الأكاديمي التعاون بين الجانبين التعاون المثمر

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