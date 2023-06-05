إيرادات شباك التذاكر المصرى تسجل أقل من نصف مليون جنيه فى يوم واحد

تراجعت إيرادات السينما المصرية إلى أقل معدلاتها منذ انطلاق موسم عيد الفطر المبارك، حيث سجلت الإيرادات الكلية لكل الأفلام المعروضة أمس الأحد إيرادات كلية بقيمة 468,440 جنيه، وخلال التقرير التالي نرصد الأفلام التي تواجدت في المراكز الأولى.

إيرادات أفلام السينما المصرية

تواجد فيلم «شوجر دادي» في المرتبة الأولى بين كل الأفلام المعروضة حيث سجل الفيلم أمس الأحد إيرادات بقيمة 168,663 جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومصطفى غريب.

وفي المركز الثاني جاء فيلم «يوم 13» أول الأفلام العربية ثلاثية الأبعاد بالكامل وهو من بطولة الفنان أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وجومانا مراد وعدد كبير من النجوم، وحقق الفيلم أمس إيرادات بقيمة 134,306 جنيه.

وتواجد فيلم «رهبة» للفنان أحمد الفيشاوي في المركز الثالث بشباك التذاكر محققا إيرادات بقيمة 46,392 جنيه ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم منهم الفنانة نسرين أمين وسما إبراهيم، محمود البزاوي، مصطفى غريب، وأحمد رمزي، فرغلي إسماعيل، محمد لطفي، ومن تأليف محمد علام، والفيلم من إنتاج أيمن يوسف، وإخراج رضا عبدالرازق.

وجمع فيلم «بعد الشر» بطولة الفنان علي ربيع أمس الأحد إيرادات بقيمة 46,562 جنيه في المركز الرابع بشباك التذاكر، والفيلم يشارك في بطولته كل من ميرنا نور الدين ورنا رئيس وأوس أوس وعدد كبير من نجوم الكوميديا.

وتراجع فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان إلى المركز الخامس أمس محققا إيرادات بقيمة 44,669 جنيه ويشارك البطولة مي عمر وأحمد داش والنجم الكبير محمود حميدة بينما حقق فيلم «19 ب» إيرادات بقيمة 20,892 جنيه وهو من بطولة الفنان سيد رجب وناهد السباعي وأحمد خالد صالح.