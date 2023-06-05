"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموالح خلال شهر يونيو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر يونيو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار.

-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة وصانعات الانفاق.

-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر.

-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى.

-بداية الخف اليدوي للحفاظ على جودة الثمار وبصفة خاصة ثمار التصدير.

ثانيا: التسميد

ا- تسميد أشجار الموالح التى تروى بالتنقيط للفدان.

الرية الأولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم.

الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19.

الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 1لتر حامض فوسفوريك.

الرية الرابعة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز.

الرية الخامسة: 2ك نترات كالسيوم.

ثالثا: الري

اﻹستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).

عمر الشجرة بالسنوات 1-2 32 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 2-3 40 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 3-4 48 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 4-5 56 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 5-6 64 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 7-8 72 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 8-10 84 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 90 لتر/شجرة

رابعا: برنامج المكافحة

1-الاستمرار فى مكافحة المن فى حالة استمرار ظهورها