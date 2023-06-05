الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموالح خلال شهر يونيو

موالح
موالح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر يونيو: 
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار.
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة وصانعات الانفاق.
-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر.
-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى.
-بداية الخف اليدوي للحفاظ على جودة الثمار وبصفة خاصة ثمار التصدير.
ثانيا: التسميد
ا-  تسميد أشجار الموالح التى تروى بالتنقيط للفدان.
الرية الأولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم.
الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19.
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 1لتر حامض فوسفوريك.
الرية الرابعة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز.
الرية الخامسة: 2ك نترات كالسيوم.
ثالثا: الري
اﻹستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة). 
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 32 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 40 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4   48 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5 56 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6 64 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8 72 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 84 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10   90 لتر/شجرة
رابعا: برنامج المكافحة 
1-الاستمرار فى مكافحة المن فى حالة استمرار ظهورها

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الموالح شهر

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