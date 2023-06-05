"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموالح خلال شهر يونيو
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر يونيو:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
-المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الإثمار.
-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة وصانعات الانفاق.
-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر.
-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى.
-بداية الخف اليدوي للحفاظ على جودة الثمار وبصفة خاصة ثمار التصدير.
ثانيا: التسميد
ا- تسميد أشجار الموالح التى تروى بالتنقيط للفدان.
الرية الأولي: 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم.
الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19.
الرية الثالثة: 3ك سلفات بوتاسيوم + 1لتر حامض فوسفوريك.
الرية الرابعة: 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز.
الرية الخامسة: 2ك نترات كالسيوم.
ثالثا: الري
اﻹستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 32 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 40 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4 48 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5 56 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6 64 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8 72 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 84 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 90 لتر/شجرة
رابعا: برنامج المكافحة
1-الاستمرار فى مكافحة المن فى حالة استمرار ظهورها