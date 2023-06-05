الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات يتوجه لجنوب سيناء

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

توجه صباح اليوم الإثنين وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد إلى محافظة جنوب سيناء.

وتبدأ اللجنة زيارتها بتفقد طريق رأس سدر  حتى نهاية قرية أبو صوير بطول ٨ كيلو مترات بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بناء على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والذي أكد أن هناك حوادث شبه يومية تحدث على الطريق مما يؤدي إلى حصد أرواح المواطنين، بالإضافة إلى الإصابات وإتلاف السيارات. 

وقد أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بضرورة معاينة طريق شرم الشيخ القديم في المنطقة الواقعة من رأس سدر حتى نهاية قرية أبو صوير.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، والنائب سيد عوض أمين سر اللجنة، والنائب رزق راغب ضيف الله، والنائب حسين تاعب، النائب حمدي أبو خشيم، النائب سامح السايح، النائب حازم عويان، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب محمد الكيال، النائب مصطفى محمود، النائب إمام منصور، النائب كمال أبو جليل، ومن أمانة اللجنة هشام عبد الرازق أمين اللجنة، وأحمد سلامة ومحمد عبد العظيم من العلاقات العامة بمجلس النواب.

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