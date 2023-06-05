رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين يزور كييف للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا

يزور رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال ماتيو زوبي، كييف يومي 5 و6 يونيو كمبعوث بابوي للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا، حسبما أعلنت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الاثنين.

وكان أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن كييف مستعدة لشن هجومها المضاد الذي طال انتظاره ضد القوات الروسية التى تسيطر على أجزاء من بلاده، مؤكداً أن أوكرانيا تريد المزيد من الأسلحة من الحلفاء الغربيين.

وقال زيلينسكى: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر، لأكون صريحًا، يمكن أن يسير في عدة طرق، مختلفة تمامًا.. لكننا سنفعل ذلك، ونحن جاهزون"، ونعتقد بقوة أننا سننجح"في جهود استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، بعد أكثر من عام من العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.



