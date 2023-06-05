الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران نقولا في احتفاله بعيد الروح القدس: يمنحنا المواهب لبنيان الكنيسة

نيقولا انطونيو
نيقولا انطونيو

ترأس المتروبوليت نقولا أنطونيو القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس بمدينة طنطا، بمعاونة الأرشمندريت نقولا فانوس، قداس الاحتفال بعيد حلول الروح القدس (العنصرة).

في نهاية القداس الإلهي أقيمت خدمة صلاة السجدة الخاصة بالروح القدس، وقال المتروبوليت نقولا إن فيها نطلب نعمة ومواهب الروح القدس الذي حل على التلاميذ ومغفرة خطايانا وراحة نفوس موتانا، فالروح القدس هو نفسه الذي نلناه في المعمودية ومسحة الميرون ومواهبه هي: "مَوَاهِبُ مُخْتَلِفَةٌ بِحَسَبِ النِّعْمَةِ الْمُعْطَاةِ لَنَا"، وذلك "لأَجْلِ بُنْيَانِ الْكَنِيسَةِ".

هذا وكانت قد احتفلت البطريركية الاورشليمية، بتذكار ظهور علامة الصليب في سماء إورشليم في موضع الجلجلة، هذا الحدث الذي حصل في عهد رئيس اساقفة اورشليم كيريلس عام 351 للميلاد. 

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